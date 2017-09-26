Туроператоры РФ просят правительство вмешаться в кризис с "ВИМ-Авиа"

Кризис в российской авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая из-за долгов вынуждена была отменить все чартерные рейсы, может обернуться "коллапсом рынка" и вызвать "социальную напряженность". Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

В пресс-релизе, распространенном во вторник, организация просит правительство России вмешаться в ситуацию. В противном случае под угрозой может оказаться Чемпионат Мира по футболу 2018 года, десятки тысяч российских туристов не смогут вовремя вернуться из-за рубежа, а репутации "органов исполнительной власти" будет нанесен ущерб.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, из-за отмены всех чартерных рейсов авиакомпании могут пострадать более 100 тысяч человек.

Начиная с 23 сентября вылеты рейсов "ВИМ-Авиа" происходят с задержками. Накануне перевозчик объявил об отмене всех чартерных рейсов из-за нехватки средств.