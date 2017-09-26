На Западном берегу палестинец убил троих человек и одного ранил

На Западном берегу три человека были убиты и один ранен в результате стрельбы, которую палестинец открыл по израильской полиции при входе в поселение Хар-Адар 26 сентября, прежде чем его застрелили. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Люба Самри, которая сказала, что нападавший был 37-летним палестинским мужчиной, подошедшим к воротам поселка Хар-Адар, укрывшись среди палестинских работников, которые в тот момент проверялись службой безопасности.

Когда его попросили остановиться, мужчина вытащил оружие и открыл огонь с небольшого расстояния, сказала Самри. Нападавший, который имел действительное разрешение на работу в Израиле, был застрелен на месте происшествия.

Представитель медицинской службы Маген Дэвид Адом сказал, что помимо трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, которые были убиты, четвертый израильтянин доставлен в больницу в критическом состоянии.



Инцидент в поселении к северо-западу от Иерусалима, который находится вблизи палестинских деревень, произошел по прошествии двух лет с тех пор, как начались беспорядки. В последние месяцы случаи насилия сократились.