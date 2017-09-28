Отсутствие Бергмана

2018-й –​ год столетнего юбилея великого шведского режиссера Ингмара Бергмана. В преддверии этого события Фонд Бергмана организовал в Лондоне международную презентацию и прием в резиденции шведского посла.

Так же, как бывало раньше при жизни Ингмара Бергмана, таинственные недоговоренности, недомолвки, конспиративные домыслы сопровождают все события, связанные с его именем, и сейчас, после его ухода. Кто может ответить на вопрос, почему Бергман в конце жизни на много лет изолировал себя от мира, почему на входе в его дом, где десятилетиями не было собак, висело предупреждение: "Осторожно, собаки", а жители острова Форё категорически отказывались показывать заезжим гостям дорогу к дому Бергмана? Кто может объяснить, почему распродажа личных вещей Бергмана после его смерти была окружена такой таинственностью и множеством домыслов?

Вот и сейчас: с одной стороны, шведское правительство не поскупилось на расходы в честь бергмановского юбилея: в общей сложности 8 миллионов крон получили Фонд Бергмана, Королевский драматический театр и Бергмановский центр на острове Форё, 5 миллионов выделили Институту кино на мероприятия 2018 года и дополнительно 10 миллионов с 2019 года для сохранения и поддержания бергмановского кинонаследия. Это все так, но возникает вопрос, почему презентация юбилейных проектов и торжество, связанное с этим событием, проходят в Англии, в резиденции шведского посла, а не на родине юбиляра? На мой вопрос председатель Бергмановского фонда и главный организатор лондонского мероприятия Ян Хольмберг ответил "многоступенчатым" образом. Сначала он торжественно произнес, что Бергман так велик и так любим в Англии, что именно здесь самое подходящее место для обнародования всех юбилейных проектов, затем добавил, что шведское правительство и так сделало очень много для достойного празднования бергмановского столетия, и сейчас им уже "некогда этим заниматься", далее Хольмберг выразил глубокую благодарность послу Швеции в Англии, который проявил необычайный интерес и поддержку, предложив свою резиденцию – в Швеции не так легко было бы найти такое прекрасное место (довольно странное заявление, учитывая наличие в Стокгольме Королевского драматического театра с большим зрительным залом и прекрасным фойе, не говоря уже о других многочисленных дворцовых залах и представительских помещениях), ну и наконец, в заключение, прозвучало достаточно грустное признание Хольмберга, что шведы до сих пор не совсем понимают величие Бергмана и для них "нет пророка в своем отечестве", а престижность мероприятия намного выше, если оно проходит за рубежом.

Ингмар считал, что я не умею смеяться, и я постоянно вызывала у себя смех

Презентацию в Лондоне вела Лив Ульман. Благодаря ей атмосфера в зале была душевной и теплой. Она рассказывала о своей жизни с Ингмаром, делилась личными зарисовками и ощущениями. Так, говоря об одном из юбилейных проектов – постановке на сцене "Драматена" автобиографического романа Линн Ульман – дочери Лив и Ингмара – "Эти неспокойные", Лив призналась, что испытывает боль, думая об этом как о своей жизни, а не просто прекрасном романе, написанном дочерью. Режиссировать постановку будет еще одна бергмановская звезда – Пернилла Аугуст. "Мне трудно представить, как это будет выглядеть на сцене, – сказала Лив Ульман. – Мне кажется, что мы вызывали раздражение у моей дочери с раннего детства. Была, например, ситуация, когда Ингмар считал, что я не умею смеяться, и я постоянно училась: смеялась, вызывала у себя смех, пробовала смеяться тем или иным способом, репетировала смех – думаю, это вызывало неприятие у ребенка". Говоря о Лондоне в жизни Бергмана, Лив Ульман рассказала о встречах с Лоуренсом Оливье и Вуди Алленом. На ужин с Бергманом в фешенебельном ресторане Лоуренс Оливье пришел одетый как денди, а Бергман в своем обычном весьма затрапезном виде и "даже" без галстука. Лоуренс Оливье решил отдать ему собственный галстук, чем Бергман был решительно недоволен. Зато обед с Вуди Алленом прошел как нельзя лучше. Говорила во время обеда одна Лив, а два гения молча и с удовольствием поглощали пищу. Не проронив практически ни слова, они и расстались, после чего раздался телефонный звонок Вуди Аллена, который выразил восхищение интереснейшей встречей с Бергманом, и сам Бергман был также чрезвычайно доволен прекрасной встречей и "общением".

Я единственная женщина в этом списке и единственный режиссер из еще живущих сегодня

На презентации в Лондоне присутствовала известный немецкий кинорежиссер, сценарист и актриса Маргарета фон Тротта. В ее творческих планах снять документальный фильм о жизни Бергмана в Германии в тот период, когда он покинул Швецию из-за налоговых скандалов и провел несколько лет за границей. "Я боялась сначала, как маленький ребенок, прикасаться к этой теме, а потом я подумала, что среди тех 11 фильмов, которые Бергман включил в список наиболее значимых для него, присутствовал и мой фильм "Две немецкие сестры", а кроме того, я единственная женщина в этом списке и единственный режиссер из еще живущих сегодня – и это мой долг создать такой фильм".

Пришло время оценить Ингмара Бергмана как серьезного писателя, стоящего в одном ряду со Стриндбергом и Ибсеном

Шведское издательство "Норстедт" планирует выпустить монументальный шеститомник с пьесами и сценариями Бергмана, а также включить в него прежде не публиковавшийся материал. Предисловие к шеститомнику напишут знаменитые французские писатели: нобелевский лауреат по литературе Жан-Мари Леклезио и лауреат премии "Ренодо" Нина Бурауи. Кроме того, в 2018 году "Норстедт" выпустит книгу Яна Хольмберга о Бергмане как литераторе. "Пришло время оценить Ингмара Бергмана как серьезного писателя, стоящего в одном ряду со Стриндбергом и Ибсеном", – считает Хокан Бравинге, один из руководителей издательства "Норстедт". "Думаю, что юбиляру это было бы очень приятно. Ведь он мечтал когда-то стать писателем", – добавляет в разговоре со мной заведующий литературной частью Королевского драматического театра Магнус Флорин.

Еще один штрих к портрету юбиляра – показанный на презентации отрывок из телевизионного документального фильма Марии Нюреред о Бергмане. Комментарии к своим встречам с Бергманом давала сама автор Мария Нюреред, участница встречи. В кадре Бергман. Звонит телефон – включается автоответчик. Звонящий оставляет сообщение. Бергман слушает, не поднимая трубки. Затем поясняет журналисту, что ему гораздо легче понять, что за человек ему звонит, по оставленному им сообщению. Голос более обнажен, человеку сложнее притвориться, прикрыться какой-нибудь красивой интонацией.

Задаю во время презентации один и тот же вопрос двум ведущим шведским артистам Томасу Ханзону и Лене Эндре, работавшим с Бергманом в последний период его творческой жизни.

– Как вы считаете, что сказал бы сам Бергман о шумихе вокруг своего юбилея?

Томас Ханзон: "Он сказал бы: ДА ПОШЛИ ВЫ ВСЕ!!!"

Лена Эндре: "Понятия не имею, что бы он сказал, но на презентацию он бы точно не пришел. Здесь бы его с нами не было".