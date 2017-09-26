На границе с Россией погиб грузинский пограничник, трое ранены

На Дагестанском участке российско-грузинской границы погиб грузинский пограничник и трое его сослуживцев получили тяжелые ранения в результате взрыва. Версия теракта или нападения на пограничный наряд рассматривается, но не является основной. Скорее всего, причиной трагедии стал несчастный случай. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе

По информации МВД Грузии, это произошло в ночь на вторник, в Лагодехском погранотряде, контролирующем дагестанский участок российско-грузинской границы. Согласно официальной версии, нападения на погранотряд или теракта не было: взрыв произошел на месте, где грузинские пограничники разбили палатку, устроив временный пункт по контролю над труднопроходимым участком границы.

Что именно взорвалось, пока неясно. По одной из версий, причиной взрыва стало возгорание газового баллона и детонация боеприпасов.

Тело погибшего уже доставлено в Тбилиси. Трое раненых с тяжелыми ожогами помещены в столичную больницу. Состояние двух из них врачи оценивают как "стабильно тяжелое".