РФ и союзники США в Сирии обвинили друг друга в гибели своих бойцов

Россия и союзники США в Сирии обвинили друг друга в гибели своих бойцов в результате обстрелов. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 25 сентября заявил, что Соединенные Штаты виноваты в гибели российского генерала, погибшего в минувшие выходные. Однако доказательств не представил.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отрицала это обвинение, заявив в Twitter, что утверждения о том, что Соединенные Штаты были соучастниками смерти генерала "не основываются на фактах". Между тем, представитель союзных США Сирийских демократических сил (СДС) заявил, что российские самолеты прицельно уничтожили их бойцов на газовых месторождениях недалеко от города Дейр аш-Зор, убив одного и ранив двух повстанцев.

Россия опровергла это обвинение, а представитель коалиции возглавляемой США в Сирии хотя и подтвердил удары по силам СДС, не смог подтвердить, что огонь вёлся российскими войсками. Это была последняя из серии обвинений, произошедших в то время, когда сирийские войска, поддерживаемые Россией, и союзная США курдская милиция действует в непосредственной близости от территории, захваченной экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещенной в России) в восточной части Сирии около иракской границы.

На прошлой неделе каждая сторона обвинила другую в том, что она наносит удары по её силам. Однако о случаях смертей не сообщалось.

Ранее Москва и Вашингтон провели встречу, чтобы предотвратить случайные столкновения в Сирии. Однако сообщения, поступившие на этой неделе о гибели людей в ходе продолжающихся столкновений, свидетельствуют о том, что проблема не была решена. Тем не менее, Рябков и полковник Райан Диллон, представитель коалиции США, заявили, что военные поддерживают контакты друг с другом.