Восточная Европа - один из самых пьющих и курящих регионов мира

Восточная Европа оказалась одним из самых нездоровых регионов мира - в том, что касается употребления алкоголя, курения и показателей избыточного веса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Всемирной ассоциации лёгочных заболеваний и других международных организаций, все страны Восточной Европы входят в десятку самых неблагополучных (за исключением того, что 10-е место с Литвой разделили США).

Самая плохая ситуация - в Чехии: первое место по количеству употребляемого алкоголя, 11-е место по числу выкуренных сигарет, на втором месте - Россия, за ней идут Словения, Белоруссия, Словакия и Венгрия.

Самыми благополучными - по указанным показателям - являются жители Афганистана.

Наиболее частой причиной преждевременной смерти во всех странах мира являются сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет.

