23 сентября в социальных сетях появилось следующее необычное объявление:
Друзья, обращаюсь за поддержкой! 25 сентября в 18.00 на телеканале РЕН-ТВ выйдет впервые выйдет фильм, полностью посвященный теории о плоской Земле, который так и называется "А Земля-то плоская!". Я причастен к созданию этого фильма. Как вы знаете, успех на телевидении меряется рейтингом. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой - максимально возможно распространите информацию об этом фильме, пусть его посмотрит как можно больше человек, будьте активными, пишите отзывы, обсуждайте, в том числе на форуме телеканала, и тогда мы прорвем эту плотину лжи и умолчания.
Призыв Павла Владимировича нашел понимание у топ-блогеров.
Надо поддержать.
Надо помочь человеку, святое дело делает.
Надо помочь
Ждать пришлось недолго - вот она, передача.
Надо сказать, что РЕН-ТВ обращается к теме плоской земли не впервые. Подобные увлечения вызвали критику даже со стороны Царьград.тв:
А Земля-то плоская: Телеканалы сошли с ума в погоне за сенсацией
Как говорится, соцсети высмеяли фильм и сопутствующую ему рекламную кампанию, многие шутки, однако, довольно горькие.
Из эфира российских федеральных каналов можно узнать, что россияне самые счастливые, Путин самый мудрый, а теперь ещё — и что Земля плоская.
Очередное достижение российской науки!
Вчера из любопытства посмотрела фильм о том, что Земля, оказывается, плоская, причем доказывается это на полном серьезе. Меня это задело как ничто другое. Уснуть не могла. И это - 21 век! Куда мы катимся, люди?!
Скоро по 282й статье:
"За что сидишь? - Сказал, что земля круглая."
Между тем, фильм, если даже и был задуман как гротеск, вполне мог найти свою аудиторию.
Вот......земля плоская? Вчера пересмотрела на эту тему массу видеороликов. Оргументы на этот счет очень убедительные. Только признала тот факт, что мы живем в матрице, а тут на тебе - Земля плоская, а солнце, луна и звезды вообще галаграмма. <авторская орфография сохранена - РС>
Сегодня ночью прилетел в Москву из Женевы. Из Шереметьево ехал на такси. Таксист попался разговорчивый. Спросил, что я думаю о форме земли. Оказалось, что он считает, что Земля плоская. Совершенно серьёзно считает. Вот сидит за баранкой такой очень вежливый человек старше 30 и совершенно серьёзно рассказывает мне, что Земля плоская, а Антарктида расположена по периметру. <...>
Подозреваю, что таких таксистов очень много вокруг. Может быть дальше большинство.
Впрочем, есть и не менее убедительные доказательства шарообразности Земли!
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