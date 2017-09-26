23 сентября в социальных сетях появилось следующее необычное объявление:

Павел Владимирович Свиридов

Друзья, обращаюсь за поддержкой! 25 сентября в 18.00 на телеканале РЕН-ТВ выйдет впервые выйдет фильм, полностью посвященный теории о плоской Земле, который так и называется "А Земля-то плоская!". Я причастен к созданию этого фильма. Как вы знаете, успех на телевидении меряется рейтингом. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой - максимально возможно распространите информацию об этом фильме, пусть его посмотрит как можно больше человек, будьте активными, пишите отзывы, обсуждайте, в том числе на форуме телеканала, и тогда мы прорвем эту плотину лжи и умолчания.

Призыв Павла Владимировича нашел понимание у топ-блогеров.

Oleg Kashin

Надо поддержать.

Иван Давыдов

Надо помочь человеку, святое дело делает.

Ostap Karmodi

Надо помочь

Ждать пришлось недолго - вот она, передача.

Надо сказать, что РЕН-ТВ обращается к теме плоской земли не впервые. Подобные увлечения вызвали критику даже со стороны Царьград.тв:

А Земля-то плоская: Телеканалы сошли с ума в погоне за сенсацией

Как говорится, соцсети высмеяли фильм и сопутствующую ему рекламную кампанию, многие шутки, однако, довольно горькие.

Дядюшка Шу

Из эфира российских федеральных каналов можно узнать, что россияне самые счастливые, Путин самый мудрый, а теперь ещё — и что Земля плоская.

Вячеслав Осетров

Очередное достижение российской науки!

Natalia Kuznetsova

Вчера из любопытства посмотрела фильм о том, что Земля, оказывается, плоская, причем доказывается это на полном серьезе. Меня это задело как ничто другое. Уснуть не могла. И это - 21 век! Куда мы катимся, люди?!

Denis Balashov

Скоро по 282й статье:

"За что сидишь? - Сказал, что земля круглая."

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​Между тем, фильм, если даже и был задуман как гротеск, вполне мог найти свою аудиторию.

Inna Guseva:

Вот......земля плоская? Вчера пересмотрела на эту тему массу видеороликов. Оргументы на этот счет очень убедительные. Только признала тот факт, что мы живем в матрице, а тут на тебе - Земля плоская, а солнце, луна и звезды вообще галаграмма. <авторская орфография сохранена - РС>

Anton Vasiliev

Сегодня ночью прилетел в Москву из Женевы. Из Шереметьево ехал на такси. Таксист попался разговорчивый. Спросил, что я думаю о форме земли. Оказалось, что он считает, что Земля плоская. Совершенно серьёзно считает. Вот сидит за баранкой такой очень вежливый человек старше 30 и совершенно серьёзно рассказывает мне, что Земля плоская, а Антарктида расположена по периметру. <...>

Подозреваю, что таких таксистов очень много вокруг. Может быть дальше большинство.

Впрочем, есть и не менее убедительные доказательства шарообразности Земли!