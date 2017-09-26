В Хорватии к 15 годам тюрьмы приговорен сербский экс-командир

Суд в хорватском городе Сплит приговорил бывшего командира сербского вооруженного формирования и гражданина Австралии Драгана Васильковича к 15 годам лишения свободы за военные преступления в 1990-х годах.

Муниципальный суд заявил во вторник, что Василькович, также известный как капитан Драган и Даниэль Снедден, виновен в убийствах и пытках заключенных во время войны в Югославии в 1992–95 годах.

62-летний Василькович, родившийся в Сербии, отправился в Австралию в возрасте 15 лет, но вернулся на Балканы, чтобы обучать сербских бойцов в 1991 году, когда сербы начали вооруженную борьбу за отделение Хорватии от Югославии.

Василькович был экстрадирован из Австралии в июле 2015 года.