Кремлевские "башни" тасуют губернаторов. Эфир в 19:05

Свистопляска в губернаторском корпусе. Каждый день сообщения о новых отставках и назначениях. Какие группы влияния стоят за переделом власти в России? Обсуждают политолог Михаил Тульский, экономист Евгений Гонтмахер, политик Алексей Кунавин. Ведущая Елена Рыковцева

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