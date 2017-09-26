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Кремлевские "башни" тасуют губернаторов. Эфир в 19:05

Дрезденская группа КГБ - Токарев (Транснефть), Путин (Россия), Чемезов (Ростех) - отмечают 90-летие своего резидента

Серия отставок и назначений глав регионов. Кто за этим стоит?

Свистопляска в губернаторском корпусе. Каждый день сообщения о новых отставках и назначениях. Какие группы влияния стоят за переделом власти в России? Обсуждают политолог Михаил Тульский, экономист Евгений Гонтмахер, политик Алексей Кунавин. Ведущая Елена Рыковцева

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