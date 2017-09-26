Тендеры на строительство ГЭС в притоке Байкала отменены

В Монголии отменены тендеры на строительство крупных гидроэлектростанций (ГЭС) в бассейне реки Селенги – крупнейшего притока российского озера Байкал. Экологам удалось доказать, что строительство может создать угрозу для водоема. Их спор с инициаторами проекта длился несколько лет, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Представители международной экологической организации "Реки без границ" добивались проведения объективной независимой экспертизы, а также организации общественных слушаний и приостановки каких бы то ни было работ.

Сообщалось, что реализация проекта может погубить экосистему Байкала, а строительство ГЭС на сейсмоопасных территориях в Монголии представляло угрозу жизням тысяч людей.

Экологи отмечают, что отмена тендеров делает невозможным возврат к старым решениям по монгольским ГЭС. Только те объекты, планирование которых будет признано допустимым по результатам комплексной региональной экологической оценки в бассейнах Селенги и Байкала, смогут выйти на стадию проектирования в будущем. Об этом Радио Свобода заявил координатор "Рек без границ" Александр Колотов.