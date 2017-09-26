Перевозчики пассажиров "ВИМ-Авиа" получат поддержку из бюджета

Российское правительство решило выделить 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий год, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа".

Ранее в правительстве России заявили, что не будут поддерживать компанию "ВИМ-Авиа". По словам министра транспорта Максима Соколова, поддержка бессмысленна, поскольку компания фактически уже прекратила свою работу.

Соколов заявил, что над разрешением ситуации работает штаб, который через Министерство транспорта передаст свои предложения в правительство.

Министр также рассказал, что пассажиров, которые уже купили билеты (их более ста тысяч человек), могут перевезти другие российские авиакомпании. И у Росавиации есть список компаний, заинтересованных в этом.

Накануне "ВИМ-Авиа", у которой закончились деньги, остановила выполнение всех чартерных рейсов. Долг российского перевозчика – от трех до десяти миллиардов рублей. 43 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" в настоящее время находятся за границей. Но денег на выполнение рейсов у нее не хватает. Ассоциация туроператоров направила обращение в правительство России с просьбой помочь "ВИМ-Авиа".