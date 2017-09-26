Президентом Российской академии наук избран Александр Сергеев

Президентом Российской академии наук (РАН) избран Александр Сергеев, директор нижегородского Института прикладной физики. Об этом свидетельствуют итоге подсчета голосов во втором туре выборов, сообщает "Интерфакс".

Сергеева, как сообщалось ранее, поддерживал бывший президент РАН Владимир Фортов, а также участники неформального клуба "1 июля”, куда вошли противники реформы академии наук. Помимо Сергеева, на пост президента РАН претендовал Роберт Нигматулин, научный руководитель Института океанологии имени Ширшова.

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