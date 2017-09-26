Парламент Грузии проголосовал за поправки в конституцию

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию. Средства массовой информации отмечают, что за поправки проголосовали 117 депутатов. Трое проголосовали против. Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия – движение за свободу" от голосования отказались.

Согласно новой конституции Грузии, с 2023 года отменяются всенародные выборы президента. Главу страны будет выбирать специальная коллегия, состоящая из 300 человек.

Внести поправки к конституции предложила правящая партия "Грузинская мечта". Представители оппозиции отмечают, что президент превратится в символическую фигуру и высказывают свое недовольство реформой.

По данным издания "Эхо Кавказа", президент Грузии Георгий Маргвелашвили может воспользоваться правом вето и в ближайшие дни заблокировать действие документа. Однако парламентское большинство заявляет о своей готовности преодолеть этот барьер.