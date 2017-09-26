СМИ: 90 процентов курдов – за независимость от Ирака

В референдуме о независимости Курдского автономного района на севере Ирака – по предварительным данным – приняли участие 72 процента избирателей региона, и не менее 90 процентов из них высказались за выход из состава Ирака, сообщает курдский телеканал.

Окончательные итоги голосования станут известны 27 сентября.

Глава региона Масуд Барзани заявил, что хотя они не носят юридически обязательного характера, но позитивный исход референдума позволит региональному правительству начать переговоры с Багдадом и соседними странами об условиях мирного выхода из состава Ирака.

Власти Ирака вновь отвергли саму возможность таких переговоров. Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади назвал референдум неконституционным.

Турция и Иран, где проживает большое количество курдов, выступили против независимости Курдского автономного района Ирака, опасаясь вспышки сепаратистских настроений. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган во вторник вновь пригрозил перекрыть нефтепровод, по которому с севера Ирака ежедневно поступают тысячи баррелей топлива для продажи на мировом рынке.

Во вторник же в Иране тысячи курдов провели демонстрации в поддержку референдума.



