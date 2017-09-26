В Прибалтике начались авиаучения сил НАТО

В Прибалтике стартовали манёвры военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy 6. Как сообщили в министерстве обороны Эстонии, одна из целей учений – отработка взаимодействия при охране воздушного пространства стран Балтии.

Манёвры продлятся два дня. В них принимают участие военные и техника из Эстонии, Литвы, Польши, США, Бельгии и Германии, самолеты из управления НАТО и Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Авиаучения НАТО в Прибалтике проводятся с 2008 года. Название Ramstein Alloy присвоено им в 2016 году. В них принимают участие военно-воздушные силы стран Балтии и Североатлантического союза.

С 14 по 20 сентября Россия и Белоруссия провели военные учения "Запад- 2017". Во время учений, по данным МИД Литвы, два российских военно-транспортных самолета, участвующее в российско-белорусских маневрах, вторглись в воздушное пространство страны 16 сентября. В НАТО также заявили, что учения "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".

