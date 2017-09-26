В Саудовской Аравии женщины получили право водить автомобиль

Женщины в Саудовской Аравии получили право на вождение автомобиля. Соответствующий декрет подписал король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Согласно документу, обеспечивать меры по соблюдению нового закона будут министерства внутренних дел, финансов, труда и социального развития. Указ должен быть реализован к июню 2018 года.

Саудовская Аравия оставалась единственной страной, где женщинам запрещалось водить автомобиль. Кампания за право женщин водить автомобиль длится много лет. Против выступали консервативные исламские богословы.Женщин, борющихся за право вождения, часто арестовывали и наказывали.