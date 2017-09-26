Данфорд призвал не запрещать службу в армии США транcгендерам

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд призвал администрацию президента США не запрещать трансгендерам служить в армии. Об этом Данфорд заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в Сенате, передает Reuters.

По мнению Данфорда, любой человек, который в данный момент служит и соответствует физическим и умственным стандартам, должен иметь возможность служить дальше.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий Минобороны принимать трансгендеров на службу и оплачивать операции по смене пола. Ожидается, что запрет начнет действовать с марта 2018 года.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Минобороны США приступило к реализации запрета на службу трансгендеров. Однако увольнения военнослужащих были отложены до разработки методов реализации решения президента.

Трансгендеры получили право служить в американской армии в 2016 году при предыдущей администрации Барака Обамы. Тогда сообщалось, что в вооруженных силах США проходят службу около 2500 трансгендеров.