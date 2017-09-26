В Винницкой области взрываются склады с боеприпасами

В Калиновке Винницкой области Украины взрываются артиллерийские склады. Об этом сообщили местные жители. По их словам, около 21:00 прозвучали взрывы, затем стали видны яркие вспышки.
Министерство внутренних дел Украина сообщает, что полиция и национальная гвардия ведут эвакуацию жителей из близлежащих сёл. Перекрыто движение на дорогах. Над зоной детонации боеприпасов в радиусе 30 километров закрыто воздушное пространство.
Сведений о пострадавших нет. Арсенал в Виннице является одним из крупнейших складов оружия на Украине. В министерстве обороны выясняют подробности произошедшего.
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