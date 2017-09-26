В Винницкой области взрываются склады с боеприпасами

В Калиновке Винницкой области Украины взрываются артиллерийские склады. Об этом сообщили местные жители. По их словам, около 21:00 прозвучали взрывы, затем стали видны яркие вспышки.

Министерство внутренних дел Украина сообщает, что полиция и национальная гвардия ведут эвакуацию жителей из близлежащих сёл. Перекрыто движение на дорогах. Над зоной детонации боеприпасов в радиусе 30 километров закрыто воздушное пространство.

Сведений о пострадавших нет. Арсенал в Виннице является одним из крупнейших складов оружия на Украине. В министерстве обороны выясняют подробности произошедшего.