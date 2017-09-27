Twitter в два раза увеличит длину сообщений - до 280 символов

Сервис микроблогов Twitter в два раза увеличит максимальную длину сообщения — до 280 символов. Об этом говорится в блоге сервиса. Пока обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей.

Новые правила не будут распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как пользователи из этих стран используют иероглифическое письмо и редко достигают лимита в 140 символов, отмечается в сообщении компании.

При этом длина большинства твитов на английском языке — 34 символа, а на японском — 15. Лимита в 140 символов достигают лишь9 процентов написанных по-английски сообщений.

В 2016 году твиттер уже расширил количество допустимых символов в сообщении, убрав из подсчета длину вставляемых ссылок и картинок.

Twitter был создан в 2006 году, и сейчас у него около 320 миллионов пользователей.