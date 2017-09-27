Высший военный США рекомендовал поставлять летальное оружие Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд рекомендовал Белому дому предоставить Украине летальное оружие, чтобы она могла лучше защищаться от любых возможных дальнейших военных действий России. Данфорд заявил перед Комитетом по вооруженным силам Сената 26 сентября, что его предложение об увеличении помощи Украине находится на рассмотрении в Белом доме для принятия решения.

Предшественник президента США Дональда Трампа Барак Обама предоставил Украине нелетальную военную помощь, такую как радары и оборудование для наблюдения, но отказался предоставить летальное оружие из-за опасений, что оно может обострить конфликт с российскими вооруженными сепаратистами на востоке Украины.

Данфорд сказал: "На мой взгляд, с военной точки зрения Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета". В частности, он отметил: "Мы чувствовали, что будет необходимо увеличить потенциал бронетехники для защиты". Украинские лидеры призвали США направить оружие и просили, в частности, о переносных противотанковых ракетах Javelin, которые необходимы для защиты от танков и самоходной артиллерии.

Данфорд сказал, что Пентагон, рассматривая защиту Украины против бойцов, оснащенных Россией, обнаружил "разрыв" между оборонительными возможностями Украины и ее потребностями.

Ранее новый специальный посланник Белого дома США по Украине Курт Волкер также выступил за предоставление летального оружия Украине и заявил в июле Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что необходимо противостоять "крупному военному присутствию на востоке Украины".