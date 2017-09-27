СМИ: в США проверяют бизнесменов, связанных с Трампом и Россией

Три связанных с Россией американских бизнесмена пожертвовали политическим фондам, связанным с президентом США Дональдом Трампом, около двух миллионов долларов. Деньги были направлены как во время предвыборной кампании, так и после ее окончания. Об этом сообщает телеканал ABC News. По данным телеканала, спецпрокурор Роберт Мюллер проводит проверку этих фактов.

ABC News отмечает, что проверка ведется в отношении Леонарда Блаватника, Саймона Кукса и Эндрю Интратера. Все они, по данным телеканала, связаны с главой российского фонда "Сколково" и председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом.

Блаватник – уроженец Украины, имеет британское подданство и американское гражданство. Бизнесмен владеет активами в сфере недвижимости, природных ресурсов, средств массовой информации и музыкального производства. Телеканал утверждает, что он не делал пожертвований непосредственно на избирательную кампанию Трампа. Однако с конца апреля 2016 года Блаватник перевёл на счёт Республиканского национального комитета почти 400 тысяч долларов. Почти один миллион долларов он перечислил в фонд инаугурации президента.

Имеющий российское происхождение Кукс и нью-йоркский бизнесмен Интратер внесли в фонды Трампа примерно по 300 тысяч долларов. Отмечается, что Интратер также курирует одно из подразделений группы "Ренова".

Деньги на счёт Республиканской партии от бизнесменов начали поступать после того, как стало очевидно, что Трамп займёт пост президента США, сообщает ABC News.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам президента США категорически отвергает.