Глава Пентагона: надо убедить афганских талибов пойти на переговоры

Министр обороны США Джим Мэттис, прибывший с необъявленным визитом в Афганистан, заявил, что единственный путь достижения мира в стране – это убедить талибов пойти на переговоры.

Талибы должны усвоить, что правительство им не победить, подчеркнул Мэттис на совместной пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава Пентагона резко осудил нападение на аэропорт Кабула, совершенное боевиками через несколько часов после приземления его самолета. Нападавшие были заблокированы в одном из зданий. Афганские силы безопасности вступили с ними в бой. Ранения получили пятеро гражданских лиц. Ответственность за нападение взяли на себя одновременно талибы и экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

В августе президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии в Афганистане, предполагающей – с участием союзников по НАТО – постепенно наращивать военные операции против боевиков-талибов, которые берут под свой контроль крупные районы страны и насаждают там шариат. Согласно плану Трампа, в Афганистан будут дополнительно направлены более трех тысяч американских военнослужащих для подготовки национальных сил безопасности и военных консультаций.

Сейчас в стране дислоцирован 11-тысячный американский контингент.