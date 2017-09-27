В Грузии отметили 24-ую годовщину потери Абхазии

В Тбилиси и других грузинских городах прошли траурные мероприятия в связи с очередной годовщиной "падения Сухуми" и потери Абхазии. Президент Георгий Маргвелашвили возложил венок к Мемориалу Героев и посмертно присвоил звание национального Героя бывшему мэру Сухуми Гураму Габискирии, расстрелянному 27-го сентября 1993 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

27 седьмое сентября в Грузии уже традиционно отмечается на государственном уровне как "день падения Сухуми" и потери Абхазии. В этот день, в 1993 году, абхазские и северокавказские формирования вытеснили из столицы Абхазии грузинские войска вместе с грузинским населением столицы автономии.

Сразу после "освобождения Сухуми" (в понимании борцов за отделение Абхазии от Грузии) абхазские бойцы расстреляли мэра столицы автономии Гурама Габискирия и председателя прогрузинского правительства Абхазии Жиули Шартава.Возложив венок к мемориалу павших за территориальную целостность и независимость Грузии на площади Героев, президент вручил орден "Национального героя" членам семьи Гурама Габискирия. Глава государства заявил, что грузинский народ никогда не забудет героев, павших за единство и свободу страны.

Венок к мемориалу грузинским военнослужащим, павшим за териториальную целостность Грузии возложил и посол США в Тбилиси Йен Келли. Посол заявил журналистам, что считает "правильным" подход Грузии по мирной реинтеграции Абхазии в грузинское общество. При этом дипломат призвал "не забывать жертвы, которые принесли грузинский и американский народы в борьбе за свободу и независимость".