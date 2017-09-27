В Иркутске жителей аварийных домов выселят через суд

Власти Иркутска намерены выселить жильцов 14 аварийных домов через суд. Об этом сегодня заявили в мэрии города, передает корреспондент Радио Свобода.

Жители 20 квартир, которые отказываются переселиться, недовольны жилплощадью, которую им предлагает администрация города. В качестве альтернативы им предоставили дома в отдаленных районах города, где квартиры намного дешевле их нынешнего жилья, жалуется часть жителей. Другие отмечают, что из-за переезда им придется уволиться с работы, их детям – покинуть школу. Сам район, в который их вынуждают переехать, по мнению жителей, является неблагополучным.

В мэрии Иркутска заявили, что жильцы аварийных домов предъявляют к жилью завышенные требования и тормозят программу по сносу ветхого жилья.

