Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Иркутске жителей аварийных домов выселят через суд

Архивное фото

Власти Иркутска намерены выселить жильцов 14 аварийных домов через суд. Об этом сегодня заявили в мэрии города, передает корреспондент Радио Свобода.

Жители 20 квартир, которые отказываются переселиться, недовольны жилплощадью, которую им предлагает администрация города. В качестве альтернативы им предоставили дома в отдаленных районах города, где квартиры намного дешевле их нынешнего жилья, жалуется часть жителей. Другие отмечают, что из-за переезда им придется уволиться с работы, их детям – покинуть школу. Сам район, в который их вынуждают переехать, по мнению жителей, является неблагополучным.

В мэрии Иркутска заявили, что жильцы аварийных домов предъявляют к жилью завышенные требования и тормозят программу по сносу ветхого жилья.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG