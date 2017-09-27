Россия заявила о полном уничтожении своего арсенала химоружия

Россия заявляет о полной ликвидации химического оружия в стране. Президент Владимир Путин во время телемоста дал команду досрочно уничтожить последний химический боеприпас в поселке Кизнер в Удмуртии. После этого, как сообщает ТАСС, боезаряд утилизировали.

Президент Путин также заявил, что США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия. По его словам, в Вашингтоне уже трижды переносили сроки утилизации. Власти Соединенных Штатов пока не прокомментировали это заявление.

В среду в Удмуртии прошел телемост по уничтожению последнего химического боеприпаса из российских арсеналов. В нем, кроме прочих, участвовал представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао. Объекты, на которых ликвидировали отравляющие вещества, переориентируют на производство химической и фармацевтической продукции.

Россия взяла на себя обязательства по утилизации арсенала химических боеприпасов в 2001 году. Тогда в стране находилось около 40 тысяч тонн отравляющих веществ – это самые большие запасы в мире на тот момент. По международным обязательствам Россия должна уничтожить химоружие до 31 декабря 2018 года.