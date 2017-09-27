Избирком курдской автономии признал референдум состоявшимся

Избирательная комиссия курдской автономии заявила, что референдум о независимости от Ирака, который состоялся 25 сентября, признан состоявшимся. За независимость региона высказались 93 процента проголосовавших при явке 72 процента. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Незадолго до объявления решения комиссии парламент Ирака одобрил отправку военных в Киркук, который власти курдской автономии Ирака считают подконтрольной им территорией. Об этом сообщает Reuters.

Парламент обязал премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади принять меры по сохранению целостности страны и отдать приказ армии вернуться на спорные территории, в том числе в Киркук.

В 2014 году Киркук взяли под контроль военизированные формирования иракского Курдистана – пешмерга. Региональное правительство курдской автономии включило регион в референдум о независимости, который состоялся 25 сентября.

Багдад назвал референдум неконституционным. Премьер-министр Ирака призвал к отмене результатов голосования.

Против независимости курдского автономного района Ирака выступили Турция и Иран, где проживает большое количество курдов. Тегеран и Багдад опасаются вспышки сепаратистских настроений. Сразу после референдума турецкие и иранские военные начали у границ курдской автономии маневры.