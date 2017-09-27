Узбекского писателя Нурилло Отаханова обвиняют в экстремизме

Узбекского писателя Нурилло Отаханов, вернувшегося на родину после двухлетнего добровольного изгнания и сразу же задержанного, подозревают в пропаганде экстремизма.

Как рассказала Узбекской службе Радио Свобода – Озодлик жена писателя Гульнара Отаханова, речь идет о его книге "Эти дни", изданной в Турции. В ней писатель критикует развитие Узбекистана в годы независимости – в первую очередь, авторитарный режима президента Ислама Каримова (умершего в сентябре 2016 года). По словам Отахановой, следователи сообщили, что Комитет по делам религии признал книгу экстремистской.

Нурилло Отаханов, известный под псевдонимом Нуруллох Мухаммад Рауфхон, перед отъездом из Стамбула сказал в интервью Радио Свобода, что решил вернуться на родину после того, как президент Шавкат Мирзиёев объявил, что вычеркнул из составленных при Каримове списков нежелательных персон многих представителей узбекской интеллигенции, живущих за границей.



