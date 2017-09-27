ФСБ России установит стену между аннексированным Крымом и Украиной

Федеральная служба безопасности России намерена установить забор между аннексированным Крымом и остальной территорией Украины. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, сообщает интернет-издание Republic. Стоимость установки забора ФСБ оценила в 200 миллионов рублей. Длина заграждения, как ожидается, составит почти 50 километров, высота – более двух метров. Работы должны быть закончены к концу 2017 года.

В 2014 году после смены власти на Украине Россия аннексировала Крым, а в Донбассе началась война, которую Киев считает открытой агрессией со стороны Кремля. В том же году Киев начал возводить на границе с Россией защитные сооружения общей протяженностью более двух тысяч километров. Проект получил название "Стена", его стоимость – 250 миллионов долларов. Цель строительства укреплений – остановить транзит российской военной техники в Донбасс, на территорию, контролируемую сепаратистами.