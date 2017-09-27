NASA и "Роскосмос" договорились о создании станции на орбите Луны

Американское космическое агентство NASA договорилось с "Роскосмосом" о создании станции на орбите Луны. Первые модули планируется ввести в эксплуатацию в 2024-2026 годах. Учёные из США приветствовали международный интерес к изучению космоса.

Космическая база будет использоваться не только для освоения спутника Земли. В NASA рассчитывают, что на новой станции будут останавливаться космонавты перед полётами на дальние расстояния.

Проект называется Deep Space Gateway — в переводе "Ворота в дальний космос". Первые запуски для вывода космических модулей на орбиту Луны намечены на 2019 год.

Кроме России участие в проекте также могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Технологии, разработанные в рамках этой программы, позднее используют и в освоении Марса.