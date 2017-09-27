Перевозчик EasyJet планирует начать использование электросамолетов

Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet планирует начать использование самолетов с электрическими двигателями – Airbus A320 neo. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Авиакомпания будет использовать электросамолеты на расстояния около 500 километров. Направления с такой дальностью полета составляют 20 процентов от всех рейсов EasyJet, сообщает Reuters.

Над созданием экологичного самолета EasyJet работает с американским стартапом Wright One. Компании заверяют, что новый самолет будет на 50 процентов тише, а его обслуживание будет на 10 процентов дешевле. По информации EasyJet, в массовую эксплуатацию электросамолеты поступят в течение 10 лет.