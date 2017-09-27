Сенаторов плохо кормят

Члены Совета Федерации РФ считают, что их недостаточно хорошо кормят - на одном из недавних заседаний верхней палаты они обсудили, как улучшить "качество буфетного обслуживания", сообщила 26 сентября газета "Коммерсантъ". На некачественную и дорогую еду в буфете пожаловалась первый заместитель председателя комитета СФ Светлана Горячева. "Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?" – цитирует ее слова "Коммерсантъ".

Какие именно цены сенаторы считают сверхвысокими, выяснилось на следующий день, когда газета опубликовала в сети фото меню столовой Совета Федерации. Самое дорогое блюдо в этом меню стоит 248 рублей - это "дартуа из семги с судаком". Государственный деятель, которому оно окажется не по карману, может пообедать "тефтелями по-шведски" за 130 рублей.

​Илья Вайцман

Знаете, что это? Это меню столовой «Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Наши, прости господи, «сенаторы» с миллионными зарплатами, видите ли, не могут кушать по ценам для «электората», поэтому цены для них специальные, в несколько раз ниже, чтобы они, боже упаси, не похудели невзначай.

...а знаете, что самое интересное? «Сенаторы» возмущаются СЛИШКОМ ВЫСОКИМИ ЦЕНАМИ, ...Ь! 3:)

Можно ли надеяться, что эти зажравшиеся <особи> будут хоть что-то делать в интересах народа России? Хотя бы теоретически? Ответ самоочевиден, по-моему. :/

Екатерина Винокурова

Неоднократно была в сенаторской столовой. Кто не знает в СФ есть столовая для простых людей и закрытая для сенаторских тел. И там, и там цены небольшие.

Обьясните сенатору Горячевой, что можно просто свою сенаторскую тушку спустить на этаж ниже)))))))

Согласно рейтингу, опубликованному "Ведомостями", самый большой доход за 2016 год задекларировал сенатор Валерий Пономарев (представитель Камчатского края) – его семейный доход составил 2,6 млрд рублей. Замыкает двадцатку наиболее богатых сенаторов представитель Ленинградской области Игорь Фомин, задекларировавший 24,7 млн рублей годового дохода. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2016 году задекларировала доход в 22,8 млн рублей, сообщает Росбалт.