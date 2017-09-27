Кадыров считает, что дотации Чечне нужно увеличить

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что центральные власти России должны увеличить дотации республике - в связи с ростом рождаемости.

Как написал Кадыров в своём инстаграме, он обсудил проблему на встрече с вице-премьером России Дмитрием Козаком, который обещал оказать "всестороннюю поддержку и помощь".

Однако по данным Росстата, в январе-августе этого года детей в Чечне родилось всего на 0,3 процента больше, чем за этот же период прошлого года.

80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" Кадырова. Ранее сам глава Чечни, отвечая на вопрос, откуда у него деньги, заявлял, что их ему "дает Аллах".