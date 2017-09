Трамп обвинил "Фейсбук" и СМИ "в тайном сговоре" против него

Президент США Дональд Трамп обвинил "Фейсбук" и прессу в заговоре против него. В публикации в "Твиттере" глава Белого дома утверждает, что социальные сети "всегда выступали против Трампа" и распространяли ложные новости. Он также в очередной раз упомянул газеты The New York Times и The Washington Post и заявил, что они находятся "в тайном сговоре".

​Заявление Трампа последовало после того, как глава "Фейсбука" Марк Цукерберг заявил о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году через его соцсеть. По его словам, Москва якобы проплатила политическую рекламу в период избирательной кампании. Утверждается, что связанные с Россией аккаунты потратили на пропаганду около 100 тысяч долларов.

Цукерберг пообещал сотрудничать с Конгрессом США в расследовании влияния Кремля на президентскую гонку. По словам Цукерберга, социальная сеть не может полностью предотвратить попытки вмешательства иностранных государств в выборы в других странах. Однако Facebook намерен предпринять ряд шагов для обеспечения честности выборов.

В Соединенных Штатах в настоящее время ведется расследование вмешательства России в президентские выборы. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам президента США отвергает.