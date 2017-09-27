Трамп согласился сократить налоги в США до 20% вместо обещанных 15%

Президент США Дональд Трамп согласился сократить налоги до 20 процентов по настоянию республиканцев в Конгрессе. Об этом сообщает агентство Reuters.
В настоящее время налог на прибыль компаний составляет 35 процентов. Во время предвыборной компании Трамп предлагал снизить его до 15 процентов — это было одно из главных его обещаний. При этом политик не уточнял, как Соединённые Штаты в таком случае восполнят недостаток средств в бюджете.
По словам Трампа, из-за неэффективной налоговой системы США ежегодно теряют миллиарды долларов, а предложенная им реформа упростит систему налоговых деклараций.
В начале этого года министр финансов Стивен Мнучин заявил, что налоговая реформа окупит сама себя — власти США надеются, что снижение ставки приведет к экономическому росту.
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