Полицейских в Казани будут судить за пытки задержанного

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении четырех бывших полицейских из Казани. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Об этом сообщает Idel.Реалии (проект Радио Свобода).

По информации следствия, в феврале 2012 года бывшие полицейские избили задержанного заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова. На него надели наручники и связали в так называемой позе "ласточка". Дроздов умер, будучи связанным.

Следствие четыре раза отказывало в возбуждении дела. После того, как Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу брата погибшего, четырех бывших полицейских обвинили в пытках.

