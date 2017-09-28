Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Суд в Москве заочно арестовал информатора WADA Родченкова

Григорий Родченков

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает "Интерфакс". Решение было принято судом 21 сентября.

Россия объявила Родченкова в международный розыск. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Уголовное дело в отношении Родченкова, рассказавшего о массовом применении допинга в российском спорте, было возбуждено в июле прошлого года. Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории дал интервью западным СМИ, в котором, в частности, заявил, что российские спортсмены, занявшие призовые места на Олимпиаде в Сочи, принимали допинг в рамках государственной программы, которая тайно разрабатывалась на протяжении многих лет.

В июле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте – с попустительства властей. Результатом этого расследования стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В настоящий момент Родченков живет в США.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG