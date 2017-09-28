"Не скажешь, что он ушел в лучший мир"

О смерти легендарного Хью Хефнера 28 сентября сообщил официальный твиттер Playboy, сопроводив фото основателя журнала подписью "Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на воплощение чужой мечты".

Многие, впрочем, узнали эту новость более органичным образом - из инстаграма порнозвезды Саши Грей:

Памятные посты в соцсетях опубликовали многие знаменитости, знавшие Хефнера лично. Нэнси Синатра, дочь Фрэнка Синатры, написала, что он был "одним из самых приятных людей, с которыми ей довелось общаться".

Теннисист Борис Беккер призвал мужчин всего мира воздать "Хефу" положенные почести.

Телеведущий Ларри Кинг указал, что создатель "Плейбоя" сделал многое для защиты свободы слова и прав человека.

Заслуги Хефнера отмечают многие журналисты.

Помянули издателя и б​ывшие сотрудники российского "Плейбоя".

Шорох Данила

Хороший был дядька Хью Хефнер. RIP

Konstantin Chernozatonsky

в 1996-м на моей визитке было написано "редактор, писатель-прозаек". RIP Хью Хефнер

​Многие ценили Playboy за приверженность хорошей литературе: в журнале публиковались Иэн Флеминг, Роальд Даль, Габриэль Гарсиа Маркес, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Рэй Брэдбери, Джек Керуак, Курт Воннегут и Владимир Набоков. В русском издании журнала, старавшемся следовать этой традиции, выходили рассказы Виктора Пелевина и Ника Перумова. "Скорблю по Хью Хефнеру из-за литературы", - написал в твиттере колумнист журнала GQ Натаниэл Фридман.

​Журнал публиковал и другие серьезные материалы, отмечает Юлия Николаева:

Мартин Лютер Кинг писал в "Плейбое" о проблемах чёрного населения, а Фидель Кастро — о революционной борьбе. Сенаторы делились мыслями о бессмысленности войны во Вьетнаме и вреде наркотиков. В списке людей, дававших интервью журналу Фердинанд и Имельда Маркос, Даниель Ортега, Ясир Арафат, Джон Леннон и куча других серьезных людей.

В марте 1964 года вышел номер журнала, посвящённый «девушкам России и Железного занавеса», в котором были опубликованы фотографии звёзд советского балета, а также известной актрисы латвийского происхождения Евы Мурниеце, однако этот факт по понятным причинам в СССР замолчали. Ибо "наши люди в булошную на такси не ездят" и в пахабных журналах не снимаются. При этом сам Хью Хефнер неоднократно говорил: "Я никогда не считал „Плейбой“ журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из её составных частей. И вообще секс — здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?" Вот такой он был, Хью Хеффнер, основатель культового журнала, чье название и логотип давно превратились в имя нарицательное для целого направления как глянцевых журналов вообще, так и эротической фотографии в частности.

Alexey Alekhin

Хью Хеффнер был человеком здоровых инстинктов - тяга к красивым женщинам у него сочеталась с отменным вкусом в литературе. Playboy в годы наивысшего расцвета - отличный литературный журнал, только с сиськами.

Для издания писали Набоков, Гарсия Маркес, Кларк, Даль, Флеминг - целая дикая дивизия первоклассных писателей.

Учителя в школе настоятельно рекомендовали мне "451 градус по Фаренгейту", написанный специально для Playboy. Видели бы они первое издание этого романа.

В большинстве записей, впрочем, восхищаются не столько литературным вкусом медиамагната, сколько его умением жить.

Leonid Jerschow

Жрец либидо, не ставший могильщиком пуританства. Но жил не зря.

Sonya Sokolova

Хью Хеффнер умер в возрасте 92 лет. Из этих 92 он 67 лет наблюдал обнаженных красоток.

Жизнь основателя Playboy была полна трудностей..

​Елена Фельгенгауэр

Немного грустно! Без него мир уже не будет прежним !

Александр Чеканов

Один из тех кто перевернул мир.

Катя Метелица

Поставил на уши. На ушки

Denis Panin

хью хефнер все. теперь и поговорить не с кем...

Алексей Беляков

Когда-то Набоков это слово перевел как "повеса". А теперь и перевода не требуется, стало русским. Ой, мама, я люблю плейбоя!

Alisa Nagrotskaya

Я проснулась в шесть часов

Жадно воду пью

Нет резинки от трусов

И умер Хефнер Хью

Alex Grigoryev

Он был папуасом преклонных годов

И старость забывши свою

От корки до корки читал он "Плейбой"

За то, что издал его Хью

Евгений Резницкий

...Сегодня тысячи красоток по всему миру будут совершенно искренне плакать по старику. И вовсе не из-за его денег или особняка. Просто Хеф всегда был джентльменом. Ну и оторвой той ещё, разумеется.

Грустных постов бывших "заек" и "девушек месяца" в соцсетях сегодня действительно много. В большинстве из них девушки позируют на фото в обнимку с Хефнером и благодарят его за то, что он дал им шанс сделать карьеру.

Для многих имя Хефнера неразрывно связано с эпохой, когда им довелось впервые подержать в руках легендарный журнал - с юностью, прошедшей в СССР или перестроечной России.

Albert Bolshakov

Спасибо за все, старик, ведь благодаря тебе, я смог выменять журнал Плейбой с Ириной Салтыковой на обложке, на кассетный вокман со сломанной перемоткой

Покойся с миром, кумир поколения аналоговой эротики на бумажных носителях.

Playboy - один из немногих журналов, которому удается выживать и в эпоху интернета, отмечают в сети.

Roman Moguchiy

Хью Хефнер умер раньше бумажной версии своего журнала, а чего добился ты?

Но не все готовы признавать достижения Хефнера.

​​Ваня Иванов

Есть те, которые скорбят по смерти владельца журнала Плейбой. Так у нас и журнала этого отродясь не бывало в продаже. Мы узнали о нем, когда Хью был уже старым и таким мерзким, что даже блондинки, которым он платил за имитацию своей красивой жизни, начали от него разбегаться со скандалами.

Я не знаю, что потеряли в его лице онанисты без воображения, но нормальные люди - ничего.

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил порталу URA.ru, что сооздатель Playboy наверняка горит в аду:

После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне царствия божия, их судьба совершенно однозначна.

На этом фоне неожиданно человечными начинают выглядеть депутаты Госдумы.

​Идиот

В Госдуме предложили почтить минутой молчания Хью Хефнера. Идиоты