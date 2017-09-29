Спектакль в воспитательной колонии

Несовершеннолетние заключённые поставили спектакль по «Запискам из мёртвого дома» Ф. М. Достоевского.

Отрывки из передачи:

– Достоевский писал, что преступников в народе принято называть «несчастненькими». Известно, что когда каторжников ведут, им дают копеечку, булочку, приносят на праздник к острогу подарки. Потому что преступление – это несчастье. Мы их жалеем, но не оправдываем преступления, которое эти дети совершили.

– Из 16 человек, которые принимали участие в нашем спектакле, восемь или семь сидели за убийство. Кто-то об этом спокойно рассказывал и объяснял, почему это так. Но не все рассказывали. Когда мы начинали делать этот спектакль, я думал: зачем нам в тюрьме рассказывать про тюрьму? Но во время спектакля не было ни одной хамской выходки. Все сидели тихо. В конце у меня выступили слёзы на глазах.

– Понятно, что они не актёры. Но какие-то сцены выигрывали за счёт того, что они не профессионалы. Когда они репетировали, лица их менялись. Бывало жутко. Особенно когда идёшь в клуб по дороге, а они стоят и смотрят. В общем-то, преступники. У них правила другие.

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Воспоминания о Вере Набоковой.

Рассказывает композитор Л. Фейгин (1923-2009):

– На берлинском вокзале нас встречала симпатичная девушка. Её звали тётя Вера. Она была женой дяди Володи.

«Красное сухое» с киевским ресторатором Евгением Гусовским:

– Когда мы создаём нашу винную карту и работаем с нашим сомелье, который должен быть в любом нашем ресторане, мы думаем о сочетании вина и еды. Вино – продукт естественный. Если мы говорим о вине и еде определённого региона, то они развивались вместе. Не обратив внимания на вино, ты проявляешь неуважение к той кухне, которую представляешь в ресторане.

«Мои любимые пластинки» с пианистом и композитором Петром Айду (Москва):

– Многие мои коллеги-пианисты признают, что десять лет назад рояли были лучше, а двадцать лет назад ещё лучше, а тридцать лет назад ещё лучше.