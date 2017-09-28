В Кандагаре убиты по меньшей мере 12 афганских полицейских

В провинции Кандагар по меньшей мере 12 афганских полицейских были убиты и четверо ранены в результате тарана контрольно-пропускного пункта крупным внедорожником, начиненным взрывчаткой. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя властей, который уточнил что нападение произошло в районе Маруф, граничащем с Пакистаном, и его осуществил террорист-смертник.

Теракт в одном из районов сосредоточения талибов снова демонстрирует опасности, с которыми сталкиваются афганские силы безопасности, особенно полицейские подразделения, на переднем крае борьбы с повстанцами, контролирующими или ведущими боевые действия за примерно 40 процентов территории Афганистана.

Инцидент произошел в тот же день, когда исламисты обстреляли аэропорт Кабула во время прибытия министра обороны США Джима Мэттиса в афганскую столицу.