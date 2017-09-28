В Благовещенске за одиночные пикеты задержаны двое ветеранов

Двое ветеранов боевых действий, проводившие одиночные пикеты в центре Благовещенска, были задержаны полицией. Об этом сообщает интернет-издание "Амур.инфо".

Ветераны протестовали из-за того, что местные власти не нашли средств для программы улучшения жилищных условий. В их руках были плакаты "Я ветеран-бомж. Гордись, Россия!" и "А ветераны не в доле? Им жилья не будет?" По словам одного из пикетчиков, Валерия Вощевоза, некоторые ветераны ждут субсидию на жилье более 20 лет, а в очереди по этой программе стоит более 800 человек.

В прошлом власти Амурской области купили семь квартир для ветеранов. В этом году были выделены лишь две субсидии, отмечает издание.