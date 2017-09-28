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Депутаты ушли в ГУМ. На "Матильду"

Матильда в Новосибирске

Зачем фильму Учителя думский предпросмотр

"Матильду" сначала покажут думцам. Чтобы те одобрили? А также: сколько осталось Мединскому на посту министра культуры. В студии критики Екатерина Барабаш и Александр Мельман. Ведущая Елена Рыковцева. Смотрите включения из ГУМа с "Матильды" для депутатов. Эфир в 19.05

Звоните в прямой эфир по номеру 88002002212

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