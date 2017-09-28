Минобороны опровергает гибель и пленение в Сирии российских солдат

Министерство обороны России опровергло информацию о гибели и захвате в плен российских военнослужащих в Сирии.

"Интерфакс" приводит слова представителя российской авиабазы "Хмеймим", который утверждает, что никаких подобных инцидентов не было.

Ранее СМИ со ссылкой на исламистское агентство Amaq сообщили, что в провинции Дейр-эз-Зор один российский солдат погиб, еще двух захватила группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

24 сентября Минобороны РФ подтвердило гибель в районе города Дейр-эз-Зор генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

Всего, по данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Официально подтверждена гибель около 10 россиян.