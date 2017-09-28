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Хакеры пытались искусственно поднять рейтинг ожидания фильма "Крым"

Крым, Ласточкино гнездо

Десятки тысяч аккаунтов пользователей "КиноПоиска" были взломаны для поднятия рейтинга ожидания фильма режиссёра Алексея Пиманова "Крым", который вышел в прокат 28 сентября. Хакеры от лица пользователей поставили фильму отметку "жду".

Как написала в фейсбуке главный редактор ресурса Елизавета Сурганова, в четверг утром рейтинг ожидания фильма составлял 62 процента - у картины было 70 тысяч отметок "жду" от пользователей. После удаления скомпрометированных отметок, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21 процента, отметила Сурганова.

В сообщении "КиноПоиска" в фейсбуке говорится, что проводится внутреннее расследование.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на слова создателей фильма, он рассказывает "историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года".

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