Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана сравнил Европейский Союз с нацистской Германией.
Иржи Овчачек так прокомментировал в своём фейсбуке запрет ЕС использовать при производстве так называемого "чешского рома" вредный для организма человека ароматизатор: "Империя решила, что протекторату нельзя пить "Туземак" ("чешский ром").
Агентство Reuters отмечает, что в чешском контексте "империей" часто называют Третий рейх, а "протекторатом" называлась территория Чехословакии, оккупированной нацистской Германией во время Второй мировой войны
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