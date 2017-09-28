Пресс-секретарь президента Чехии сравнил ЕС с Третьим рейхом

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана сравнил Европейский Союз с нацистской Германией.

Иржи Овчачек так прокомментировал в своём фейсбуке запрет ЕС использовать при производстве так называемого "чешского рома" вредный для организма человека ароматизатор: "Империя решила, что протекторату нельзя пить "Туземак" ("чешский ром").

Агентство Reuters отмечает, что в чешском контексте "империей" часто называют Третий рейх, а "протекторатом" называлась территория Чехословакии, оккупированной нацистской Германией во время Второй мировой войны

