Симоньян: США требуют от RT зарегистрироваться "иноагентом"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что требование американских властей зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента – политическое решение. По словам Симоньян, это может привести к ограничениям, которые не позволят телеканалу работать на территории США. Симоньян выразила уверенность, что Россия примет "зеркальные меры".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования, которые предъявляются в США к RT и информационному агентству Sputnik, противоречат американским же принципам свободы слова, отмечается на сайте RT.

Проблемы у телеканала, который на Западе считают проводником кремлевской пропаганды, возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. В перво половине сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент.

Ранее, летом 2017 года, в Совете Федерации обсуждался вопрос о блокировке на территории России иностранных СМИ – "за нарушение ими российского законодательтва". Об этом сообщало агентство ТАСС. По словам выступавших, такие СМИ необходимо обязать "раскрывать свои источники финансирования и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах". "[Необходимо] обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом", было заявлено на заседании комиссии по защите государственного суверенитета 28 июня. Инициаторы обсуждения считают, что Роскомнадзор должен быть уполномочен "блокировать такие СМИ" на территории России.

В последние дни сентября появились сообщения, что американская компания Twitter выявила более 200 подложных аккаунтов, связанных с Россией, и временно закрыла их. 22 аккаунта существовали одновременно и в Facebook. О распространении Россией фальшивых новостей, использовании подставных аккаунтов и интернет-ботов в ходе президентской кампании в США представители Twitter рассказывали на состоявшихся в четверг закрытых слушаниях в сенатском Комитете по разведке.

На слушаниях также было отмечено, что телеканал Russia Today заплатил в 2016 году 274 тысячи долларов за размещение в Twitter более 1800 своих сообщений, которые отправлялись целевым аудиториям, состоящим из потребителей стандартных новостей.