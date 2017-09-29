В Нижнем Новгороде в отделе полиции задержан Леонид Волков

В Нижнем Новгороде полиция задержала Леонида Волова - главу предвыборного штаба Алексея Навального. Об этом он написал в твиттере. По словам Волкова, его подозревают в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия. Ранее в пятницу в Москве "за неоднократные призывы" участвовать в несогласованных акциях задержали самого Навального.

Волков был задержан в отделе полиции, куда он пришёл, чтобы написать заявление после того, как полицейские разобрали сцену и забрали оборудование, приготовленные для митинга Навального в Нижнем Новгороде.

Власти города сначала согласовали акцию, однако, накануне мэрия объявила, что на этой площадке будет проводиться спортивный фестиваль. Навальный назвал действия мэрии незаконными и призвал сторонников собраться на митинг.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Навальный уже встретился с жителями Владивостока, Екатеринбурга, Мурманска, Омска, Новосибирска, Хабаровска.