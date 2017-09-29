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Илон Маск представил проект новой ракеты для полетов на Марс

Основатель компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск представил проект новой ракеты, которая, по его оценке, может быть использована для пилотируемых полетов на Марс.

Выступая на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии, Маск также заявил, что эта ракетная система может быть использована не только для межпланетных полетов, но и для быстрой доставки пассажиров в любую точку Земли, пишет Bloomberg. Представленная Маском транспортная система основана на проекте новой ракеты, обозначенной как BFR. Ее длина превысит 100 метров, диаметр — 9 метров. На ракете будет установлен 31 двигатель, а ее полезная нагрузка превысит 4 тысячи тонн.

Космический корабль будет, по проекту, вмещать до 120 человек, они будут располагаться по трое в каждой из 40 кабин. Перелет на такой ракете из Нью-Йорка в Шанхай должен занять менее 30 минут. Финансировать программу Маск предполагает за счет средств, которые его компания SpaceX получает за запуск спутников.

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