В полиции на Навального составили административный протокол

На задержанного в пятницу утром в Москве оппозиционера Алексея Навального составлен протокол об административном нарушении за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд, сообщили в пресс-службе московского управления полиции.

Наказание за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия предусматривает до 30 суток ареста или штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Алексей Навальный был задержан в пятницу утром в Москве в подъезде своего дома, когда он собирался ехать на вокзал, чтобы отправиться в Нижний Новгород, где был запланирован митинг политика. Мэрия города сначала согласовала акцию, однако, накануне объявила, что на этой площадке будет проводиться спортивный фестиваль. Навальный назвал действия мэрии незаконными,и призвал сторонников собраться на митинг.

Оппозиционер намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время онпроводит агитационный тур по городам страны. Навальный уже побывал в шести городах. С 29 сентября по 1 октября он планировал провести митинги в Нижнем Новгороде, Оренбурге и Архангельске.