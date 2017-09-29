Власти признали законным изъятие детей у женщины, удалившей грудь

Власти Свердловской области признали законными действия органов опеки, которые изъяли приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, удалившей грудь. Об этом говорится в ответе областного министерства социальной политики, который Савиновских опубликовала в фейсбуке.

В документе сообщается, что в случае с Савиновских органами опеки были установлены противоречия между интересами детей и интересами опекуна, что является основанием для изъятия детей из семьи. Ранее суд в Екатеринбурге не вернул Савиновских опеку над сыновьями на этих же основаниях. В чем именно расходятся интересы приемных детей и женщины, ни суд, ни опека, ни министерство не уточняли.

Органы опеки забрали двоих приемных детей у Юлии Савиновских и ее мужа в конце августа. Ранее после трех родов и проблем со здоровьем из-за большого размера груди женщина решила сделать операцию по ее удалению. Перед операцией она ради психологической подготовки вела блог от имени выдуманного трансгендера, который готовится сменить пол.

После многочисленных публикаций истории Савиновских в СМИ Следственный комитет начал проверку.