После нападения на офис "Ленты.ру" возбуждено дело о хулиганстве

В Москве после нападения на редакцию интернет-издания "Лента.ру" возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается на сайте городской полиции.
Сами нападавшие пока не задержаны.
В окно здания на Варшавском шоссе, где находится офис "Ленты.ру", в ночь на пятницу бросили бутылку с зажигательной смесью. На стене неизвестные нарисовали свастику и написали "врешь, Лента".
Возникший пожар был ликвидирован, никто не пострадал.
В прокуратуре Южного административного округа Москвы заявили, что дело о нападении на редакцию интернет-издания взято на особый контроль.
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