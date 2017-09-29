После нападения на офис "Ленты.ру" возбуждено дело о хулиганстве

В Москве после нападения на редакцию интернет-издания "Лента.ру" возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается на сайте городской полиции.

Сами нападавшие пока не задержаны.

В окно здания на Варшавском шоссе, где находится офис "Ленты.ру", в ночь на пятницу бросили бутылку с зажигательной смесью. На стене неизвестные нарисовали свастику и написали "врешь, Лента".

Возникший пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

В прокуратуре Южного административного округа Москвы заявили, что дело о нападении на редакцию интернет-издания взято на особый контроль.